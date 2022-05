So erntet man Holunderblüten richtig

Um es auf die Spitze zu treiben, kann man die Dolden zur Mittagszeit ernten, dann entfaltet sich ihr einzigartiger Geschmack in der Sonne am besten. Waschen sollte man die Blüten nicht, denn dann verlieren sie viel Aroma. Es ist deswegen ratsam, eher Blüten vom Waldrand zu sammeln als an einer vielbefahrenen Strasse.