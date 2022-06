Bringen wir unseren Kindern das Haarewaschen falsch bei?

1. Richtiges Haarewaschen will gelernt sein

«Das Knotenproblem beginnt schon beim falschen Haarewaschen», sagt Karin Flükiger. «Kinder sollten den Kopf nicht vornüber halten, sondern die Haare in der Fallrichtung waschen, also nach hinten.» Ein Waschlappen auf der Stirn verhindert, dass Shampoo in die Augen gerät. «Auch bei Kindern kann man in den Längen Conditioner benutzen. Man sollte diesen, wie das Shampoo, jedoch nur einkneten, nicht einrubbeln.»