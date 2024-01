Dank diesen Tricks nehmen Kinder ihre Medikamente eher ein

4. Mit der Spritze verabreichen

Damit ist natürlich nicht gemeint, dass wir unsere Kinder mit einer Spritze pieksen sollen. Eine Nadel kommt bei diesem Trick nicht zum Einsatz. Das Medikament wird hier in eine Einwegspritze aufgezogen und dann an den Geschmacksknospen auf der Zunge vorbei in die Backen gespritzt. Danach kann man den Kindern sofort ihr Lieblingsgetränk zum «spülen» geben. So wird der Geschmack nicht so intensiv wahrgenommen und der Geruch dringt ähnlich wie beim Strohhalm-Trick nicht in die Nase. Möglich ist auch, das Medikament vor dem Aufziehen in die Spritze mit etwas Leckerem zu vermischen. Ein weiterer Vorteil: Mit dieser Methode geht – anders als beim Verabreichen mit einem Löffel – kaum ein Tropfen verloren.