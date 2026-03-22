Darum lieben Kinder Süssigkeiten.

Geht es ums Essen, sind Kinder in der Regel wenig experimentierfreudig. Kommt etwas auf den Tisch, das sie noch nicht kennen, lautet die Reaktion häufig: «Wäääh!» Und das nicht selten schon, bevor sie das unbekannte Lebensmittel überhaupt probiert haben. Ganz anders sieht es bei Süssigkeiten aus. Für Zuckerbomben scheinen die Kleinen einen ausgezeichneten Radar zu haben – und würden sie am liebsten gleich tonnenweise verschlingen.