Darum lieben Kinder Süssigkeiten.

Geht es ums Essen, sind Kinder in der Regel wenig experimentierfreudig. Kommt etwas auf den Tisch, das sie noch nicht kennen, lautet die Reaktion häufig: «Wäääh!» Und das nicht selten schon, bevor sie das unbekannte Lebensmittel überhaupt probiert haben. Ganz anders sieht es bei Süssigkeiten aus. Für Zuckerbomben scheinen die Kleinen einen ausgezeichneten Radar zu haben – und würden sie am liebsten gleich tonnenweise verschlingen.
Verantwortungsvolle Eltern wissen natürlich, dass das keine gute Idee ist: Zucker schadet den Zähnen, verursacht Übergewicht, macht unruhig und unkonzentriert. Doch weshalb können Kinder – und oft auch Erwachsene – Süssigkeiten so schlecht widerstehen?
Schon Embryos lieben Süsses
Die Vorliebe für Süsses entwickeln wir gemäss eltern.de bereits als Embryo im Bauch der Mutter. Studien haben gezeigt, dass Ungeborene mehr Fruchtwasser schlucken, wenn die Mutter zuvor Süssigkeiten gegessen hat und das Fruchtwasser entsprechend schmeckt ist.
Ein Grund dafür könne evolutionsbiologischer Natur sein: Wir Menschen verbinden Süsses automatisch mit der Kalorienaufnahme. Während wir uns heute zwar kaum mehr sorgen müssen, an zu wenige Kalorien zu kommen, war das zur Zeit der Jäger und Sammler noch anders. Beeren und süsses Obst waren damals wichtige Nahrungsquellen, die Energie lieferten.
Ein weiterer Grund für das Verlangen nach Süssem: Es setzt Insulin frei und löst eine verstärkte Ausschüttung des Glückshormons Dopamin aus. Kein Wunder, wollen wir also immer mehr davon.
Eltern sind nicht machtlos
Allerdings darf auch die sogenannte Konditionierung nicht unterschätzt werden – und darauf können Eltern Einfluss nehmen. Dies etwa, indem die Mutter während der Schwangerschaft und der Stillzeit den eigenen Zuckerkonsum im Mass hält und so dafür sorgt, dass sich ihr Kind nicht bereits an das Süsse gewöhnt. Zudem sollten Babys bis zum zweiten Lebensjahr möglichst zuckerfrei ernährt werden.