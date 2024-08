An der Glücksstudie teilgenommen haben 4.-Klässlerinnen und 4.-Klässler von 16 Grundschulen in Braunschweig DE. Sie wurden im Zeitraum von drei Monaten in elf Unterrichtsstunden im Fach «Glück» unterrichtet. Dabei wurden gemäss faz.net Themen wie Dankbarkeit, Angst, Entspannung und das Wahrnehmen von Gefühlen behandelt. Ziel sei es gewesen, mehr Glückserleben und Wohlbefinden in die Schule zu bringen. Tobias Rahm war bereits vor seiner Studie sicher: «Wir können lernen und trainieren, glücklich zu sein.» Und je früher man damit beginne, desto besser.