Darum schneiden Einzelkinder in der Schule besonders gut ab

Einzelkinder wurden früher gerne in Schubladen gesteckt. Sie seien egoistisch, verwöhnt und müssen stets im Mittelpunkt stehen, hiess es etwa. Nun ist es jedoch so, dass all diese Vorurteile völlig veraltet und überholt sind. Sie stammen aus einer Zeit, in der die Norm-Familie aus Vater, Mutter und sieben bis acht Kindern bestand. Kitas und Kindergärten, in denen Einzelkinder mit Gleichaltrigen spielen, gab es damals noch nicht. Mittlerweile haben sich nicht nur die Zeiten und Familienstrukturen gewandelt, sondern Wissenschaftler haben auch die erwähnten Klischees widerlegt.