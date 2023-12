Tipps aus Asien

Darum sind japanische Kinder weniger heikel

Kinder in Japan sind selten übergewichtig, gelten als sehr gesund – und sind in der Regel viel weniger heikel als Gleichaltrige in anderen Ländern. Hier erfahrt ihr, warum es in Japan am Esstisch kaum zu Tränen und Gequengel kommt.