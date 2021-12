Millennial Moms sind die Mütter in der Generation Y. Also jene Frauen, die in den 80er und 90er-Jahren auf die Welt kamen und gerade die aktuelle Kindergeneration heranziehen. Um korrekt zu sein, gehören immer noch zwei von zehn Müttern minderjähriger Kinder der Generation X an, aber die Millennial Moms haben in Erziehungsfragen definitiv das Zepter übernommen.