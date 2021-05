5 Praxistipps gegen Perfektionismus

Perfektionismus als Problem

Wird Perfektionismus zur Qual, spricht man von dysfunktionalem Perfektionismus. Coach und Autor Attila Albert hat diesen in seinem neuen Buch «Perfektionismus ist ein Arschloch» ergründet und daraus ein Nachschlagewerk für die Praxis verfasst. Der Experte erklärt, worin sich Perfektionismus von Ehrgeiz unterscheidet: «Wer ehrgeizig ist, nimmt sich in entscheidenden Situationen vor, sein Bestes zu geben. Das gelingt nicht immer, macht aber besser und motiviert. Wer perfektionistisch ist, hält das Beste für etwas, das immer erreicht werden muss. Das ist unmöglich, frustriert und erschöpft.»



Vor allem wenn der Perfektionismus von negativen Motiven wie Angst, Kritik oder Blamage getrieben sei, werde sie zur Last. Wer immer und überall 150 Prozent von sich erwarte, verausgabe sich und könne auf Dauer nichts mehr richtig erledigen. «Für die meisten Aufgaben genügt solider Durchschnitt. Perfektionismus sollte man sich für wenige ausgewählte Vorhaben aufsparen, die langfristig wirklich bedeutsam sind», rät Albert.