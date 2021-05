Fragt ihr euch auch, warum Bubble Tea zurück ist?

Die Social-Media-affine neue Bubble an Anhängern wird nicht müde, die bunten Becher neben ihren überzeichneten Augenbrauen in die Handykamera zu halten. Im unbedingt transparenten Plastik schwimmt gekühlter Schwarz- oder Grüntee als Basis, alternativ ein teeinfreies Produkt auf Fruchtsirup- oder Milchbasis. Das kann easy-breezy fruchtig sein, aber auch Milkshake-schwer oder schlicht cremiger Kaffee-Ersatz. Die magische Zutat des Drinks aus Taiwan aber bilden bunte Kügelchen mit verschiedenen Aromen, die von einem dicken Strohhalm in die übermalten Münder gesogen werden. Es handelt sich dabei um sogenannte Tapiokaperlen, die aus der Stärke der Maniokwurzel gewonnen werden. Was man womit kombinieren will, kann man selbst wählen. An rosa Theken, an denen sich Perlen in allen Farben des Regenbogens häufen. Das ist instagrammable, das passt ins Jetzt. Wieder? Nun vielleicht sogar besser. Denn grade laufen wieder Mangas rauf und runter, in der Bravo turnt K-Pop auf den Postern herum und Anstehen ist nicht mehr lästig, sondern Lifestyle.