Gemeinsamkeiten schaffen Nähe. «Gleiche Vorlieben, Lebensstile, Werte, verwandte Interessen oder äusserliche Ähnlichkeiten können für Sympathie sorgen», sagt Tenger. Lassen sich keine Gemeinsamkeiten finden, bewahrt ein freundliches Gesicht und bleibt aufmerksam. Nur beiläufig am Gespräch teilzunehmen, löst beim Gegenüber negative Gefühle aus. Solange der Gesprächspartner das Wort hat: Nicht uninteressiert umher schauen oder anderen zuwinken.



Die richtige Körperhaltung



Seid locker – aber nicht nachlässig! Wohin mit den Händen? Catherine Tenger unterscheidet dafür zwischen Redner- und Zuhörer-Position. Als Redner ist die Sache unkompliziert: «Wenn ihr selber sprecht, gestikuliert.» Komplizierter ist die Zuhörer-Position – vor allem bei förmlichen Anlässen, an denen beispielsweise ranghöhere Personen involviert sind. Eine eingeübte Zuhörer-Handstellung schafft Abhilfe. Vor dem Spiegel wird geübt: «Haltet die Ellbogen weg vom Körper und bringt die Hände auf Nabelhöhe, dort wirken sie am besten. Probiert verschiedene Varianten aus. Hände falten, in- oder aufeinander legen, die Merkel-Raute, einen Daumen festhalten, eine Faust mit der anderen Hand umschliessen, mit aufgerichteten oder abgelegten Daumen.» Merkt euch eure Lieblingshaltung und verinnerlicht diese bei kommenden Small-Talk-Gelegenheiten.



Höflich unterbrechen



Jemandem ins Wort zu fallen, wirkt bei uns Schweizern unhöflich. Unterbrecht deshalb nur, wenns dringlich ist und kündigt die Unterbrechung nonverbal an: «Luftholfen, sich vorlehnen oder die Hand in Richtung des Gesprächspartners halten, so als wolle man dessen Arm berühren – ohne das tatsächlich zu tun.»



Das Gespräch spannend halten



Ein gemeinsamer Nenner muss her. Hört aufmerksam zu und klinkt an der richtigen Stelle ein. «Spannende Gesprächsthemen finden sich oftmals leichter in persönlichen Erlebnissen als im Job.» In geschäftlichen Situationen lohnt es sich deshalb zu versuchen, das Gespräch auf persönliche Themen zu lenken. Übrigens: «Peinliche Stille entsteht nur, wenn man nicht im Gespräch drin ist, sondern abgelenkt.» Bei guten Gesprächen bedeutet eine Pause meistens, dass nachgedacht wird.



Dont’s!