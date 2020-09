5 Schritte zur guten Einkaufsliste

2. Woche planen

Wurden alle Wünsche kundgegeben, gehts weiter zum nächsten Schritt: Gerichte planen und Essen einkalkulieren. Nach Lust und Laune drauflos zu shoppen führt meistens dazu, dass wir zu viel oder zu wenig einkaufen. Folglich werden Esswaren schlecht oder wir müssen den Gang in den Laden mehrmals beschreiten, weil uns eine Zutat fehlt. Haben wir die Agenda vor Augen, stellen wir uns folgende Fragen: Wann und wo speisen wir auswärts? Wie oft in der Woche wollen wir die Reste vom Vorabend als Lunch mitnehmen? Wie viele Leute sitzen an welchen Tagen zu Hause am Tisch? Anhand der Antworten kann die Menge an Lebensmitteln realistischer eingeschätzt werden. Plant eure Menüs immer eine Woche im Voraus. Und blickt vor der Menüplanung unbedingt noch in den Kühlschrank. Welche Produkte können wir noch verwerten? Welche Essensreste pimpen wir mit neuen Zutaten? Stehen die Menüs fest, schreiben wir alle Ingredienzen auf.