Der Spazier-Sinn

So viele Schritte pro Tag sollte man wirklich machen?

Bei unserem Schrittziel gilt: So viel wie möglich – aber was ist so wenig wie nötig? 10'000 ist dabei wohl die häufigste Antwort. Das ist die verbreitetste Zahl, aber eben auch die, die sich am wenigsten wissenschaftlich belegen lässt.