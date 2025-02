Wie oft ich bei all dem meine Laken wechsel? Ganz nach Bauchgefühl. Sobald ich merke, dass sie nicht mehr frisch duften oder ich morgens verquollener als sonst aufwache, müssen neue Bezüge her. Falls ihr euch jetzt fragt, was Bettwäsche und Puffy Eyes miteinander zu tun haben: Die Milben sind schuld. Tummeln sich zu viele davon in Laken, Kissen, Bettdecke und ja, auch der Matratze, kann das bei vielen von uns leichte bis starke Allergien auslösen.