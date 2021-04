5 Tipps, wie ihr im Alltag detoxen könnt

Was noch vor einigen Jahren ein Trend aus Hollywood war, hat sich längst bei uns etabliert. Besonders nach Feiertagen, an denen wir so richtig über die Stränge geschlagen haben, entscheiden sich viele für eine Detox-Kur, um den Körper von den Folgen ungesunder Ernährung oder Umwelt-Schadstoffen zu reinigen. Neben verschiedenen Fasten-Methoden kann der Körper auch mit Säften und Smoothies entgiftet werden. Je nachdem können solche Kuren allerdings recht ins Geld gehen. Und an stressigen Tagen nur grüne Säftchen zu schlürfen, motiviert die meisten von uns auch nicht wirklich. Kein Problem, denn Detox lässt sich ganz einfach auch in den Alltag integrieren. Wir verraten euch fünf Tipps, mit denen das funktioniert.