Beachtet jetzt Folgendes bei euren Workouts

1. Dem Körper Zeit geben

Euer Körper muss sich an die neuen Umstände erst einmal gewöhnen, Income und Output neu berechnen. Fahrt also nicht von Anfang an mit eurem Standard-Sportprogramm weiter, sondern gönnt ihm ein, zwei Tage, um sich an die Situation zu gewöhnen und findet dann mit leichten Übungen in eure Routine zurück.