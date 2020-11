Rezepte für Smoothies mit Kürbis, Ingwer und Zimt

120 g Kürbispüree (siehe unten)

1 Banane

240 ml Mandelmilch

½ TL Vanillepulver

1 TL Zimt

1 Prise Muskat

1 Prise Ingwerpulver

5 Eiswürfel

So gehts:

Falls ihr kein Kürbispüree habt, könnt ihr ganz einfach einen Kürbis in Stücke schneiden, in Salzwasser oder Bouillon kochen und dann pürieren. Anschliessend werden alle Zutaten und 3 Eiswürfel in einen Mixer gegeben, bis ein schaumig leckerer Smoothie entsteht. Jetzt alles in ein Glas abfüllen und die restlichen zwei Eiswürfel dazu werfen, damit das Ganze schön kühl bleibt. Prost!