Rechnungen überweisen wir gern Last Minute, die Steuererklärung schieben wir bis zur letzten Deadline vor uns her und die Süssigkeiten, von denen wir doch eigentlich endlich die Finger lassen wollten, finden verdächtig oft noch immer ihren Weg in unseren gierigen Schlund. Jaja, wenn wir doch mit allem mal so diszipliniert wären wie mit unserer täglichen Skincare-Routine. Umso frustrierender, wenn die mühsam ausgearbeitete Pflege und teuren Produkte nichts zu bringen scheinen. Hier tummeln sich kleine Pickelchen, da stören unschöne Rötungen den Teint – je mehr wir herumwerkeln, umso schlimmer wirds. Da kann schon mal die Wut in einem aufschäumen, auf sich selber, in erster Linie aber auf die Haut. Warum ist die so schlecht? Gebe ich ihr nicht alles, was sie braucht, und mehr?