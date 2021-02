Diesen Produkten verdankt Kate ihren Makellos-Teint

Auf diesen Inhaltsstoff schwört Kate Middleton

Habt ihr schon mal von Bee Venom gehört? Das Bienengift ist genau der Grund, warum die Stiche der kleinen geringelten Insekten so gemein schmerzhaft sind – es wirkt aber auch antibakteriell und entzündungshemmend, enthält Enzyme, Mineralien und Aminosäuren und ist deshalb seit einiger Zeit ein beliebter Inhaltsstoff in Beauty-Produkten. Die Kate im Badezimmer stehen hat. Laut Deborah Mitchell schwören Kate und Camilla auf die «Black Bee Venom Mask», die strafft, liftet, feine Fältchen ausbügelt und beruhigend auf Rötungen und Irritationen wirkt.

Ein weiteres Produkt, das in der Beauty-Routine der Herzogin längst nicht mehr fehlen darf und vor allem an offiziellen Terminen zum Einsatz kommt, ist die «Silk Skin Bee Bee Cream». Eine leichtere, natürliche Alternative zu deckenden Foundations, die ebenfalls Deborah Mitchell in Kates Leben gebracht hat.