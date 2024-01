Darum sind unsere Kinder so selten an der frischen Luft

Eineinhalb Stunden pro Tag verbringen Schweizer Kinder durchschnittlich an der frischen Luft. Ein tiefer Wert, in den sogar der Schulweg und die Pausenzeit einberechnet sind. Eruiert hat ihn das Marktforschungsinstitut Link im Rahmen einer Studie, welche vom Outdoor-Ausrüster Namuk in Auftrag gegeben wurde.