Warum das so ist, erklärt Psychiaterin Janet Taylor. Ihrer Theorie zufolge fühlt man sich mit vier Kindern weniger gestresst, weil man bei dieser Kinderzahl sowieso keine Chance mehr hat, alles perfekt zu machen. So fällt es einem einfacher, Erwartungen (eigene und von aussen verspürte) einfach über Bord zu werfen und sich deswegen keinen Druck mehr zu machen. Ab vier Kindern gebe es «einfach nicht mehr genug Platz in unseren Köpfen, um sich über Perfektionismus Gedanken zu machen», so Taylor, die selbst vier Kinder hat.