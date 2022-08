Doch die Geburtsmeldung löste damals nicht nur freudige Reaktionen aus. Als bekannt wurde, dass Suleman bereits sechs Kinder hat, die alle per künstlicher Befruchtung gezeugt worden waren, und dass sie als alleinerziehende Mutter für die nun 14 Kinder sorgen wollte, wurde sie mit heftiger Kritik konfrontiert. Es sei egoistisch, so viele Kinder in die Welt zu setzen, hiess es damals. Viele sahen das Kindswohl gefährdet, ohne die genauen Umstände zu kennen, in denen die Achtlinge aufwachsen würden.