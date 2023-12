Eltern sind bezüglich Handynutzung wichtige Vorbilder

«Meine Tochter ist jetzt neun Jahre alt. Wir haben abgemacht, dass sie ihr erstes Gerät zum Übertritt in die Oberstufe erhält, dann ist sie 12. Aktuell kann sie ihre Medienkompetenz an meinem Gerät schulen, dafür steht ihr täglich eine halbe Stunde zur Verfügung. Für die Handynutzung gibts bei uns klare Regeln, an die auch ich als Mama mich halte. Dazu gehört, dass ich grundsätzlich am Freitagnachmittag, wenn ich frei habe, nicht auf meinem Telefon herumdrücke. Ich versuche, achtsam mit dem Moment und mit meiner Tochter umzugehen, ganz im Hier und Jetzt zu sein mit ihr. Auch am Esstisch wollen wir keine Geräte. Ich wünsche mir, dass sie das von mir lernt. Das Handy gehört heutzutage zu unserem Alltag, aber wenn wir zusammen sind, stehen wir und unser persönliches Erleben im Mittelpunkt.»