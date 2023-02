Das sei sogar kontraproduktiv, denn das Kleinkind lerne dabei nicht, auf seine wahren Gefühle zu hören, und werde an seinem Verhalten nichts ändern. Kleinkinder sind nämlich von ihrer Gehirnentwicklung her noch gar nicht imstande, sich in die Lage einer anderen Person hineinzuversetzen. Gemäss der Expertin zeigen Studien, dass Kinder im Alter von etwa vier Jahren anfangen zu verstehen, was es bedeutet, sich zu entschuldigen. «Zwingen wir sie früher dazu, sich zu entschuldigen, wenn sie die Auswirkungen ihrer Handlung nicht verstehen und dass ihre Handlung eine andere Person verletzen oder verärgern könnte, versäumen wir es, ihnen echte Empathie beizubringen und aus solchen Erfahrungen lernen zu können», schreibt Kuntzman in ihrem Beitrag auf Instagram.