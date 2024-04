Was sind die häufigsten Fehler beim Befestigen eines Kindersitzes im Auto?

«Bei Kindersitzen, die mit dem Fahrzeuggurt am Autositz festgemacht sind, war bei unserer Untersuchung der häufigste Fehler, dass der Gurt zu wenig fest angezogen oder der Gurtverlauf falsch war», erklärt Steffen Niemann von der BFU. Einfacher gehe es, wenn man auf das genormte Isofix-System zur Befestigung setze – «hier muss jedoch unbedingt der Kindersitz zum Fahrzeug passen, weshalb man im Fachhandel gut nachfragen oder in den Unterlagen zum Kindersitz nachlesen muss». Auch hier sei jedoch entscheidend, dass das System richtig einraste. «So oder so sollte also immer nochmals gut kontrolliert werden, ob der Kindersitz auch hält. Und wenn man selber einmal kurz am Sitz rüttelt und er sich bewegen lässt oder sich sogar gleich löst, ist er sicher nicht richtig festgemacht.»