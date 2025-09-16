Das hilft gegen Haut-Irritationen bei Babys

Milien

Bei Milien handelt es sich um weisse Pünktchen oder Knötchen auf der Haut, die etwa so gross sind, wie der Kopf einer Stecknadel. Sie werden auch als Grieskörner bezeichnet und treten hauptsächlich im Gesicht auf, vor allem auf der Nase, den Wangen, manchmal auch auf der Stirn, dem Kinn oder den Augenlidern. Meist geschieht dies innerhalb der ersten zwei bis vier Lebenswochen. Gewisse Babys haben diese Pünktchen bereits bei der Geburt. Sorgen muss man sich deshalb nicht. Bis zu 50 Prozent aller Neugeborenen sind davon betroffen, doch Milien sind nicht gefährlich und verschwinden in der Regel von selbst wieder. Auf keinen Fall sollte man an den weissen Punkten herumdrücken, sondern einfach geduldig warten, bis sie weggehen. Ursache sind verstopfte Talgdrüsen.