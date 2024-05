Können Sie uns eins davon erzählen?

Da kommt mir spontan eine Begebenheit in den Sinn, die ich so im Buch gar nicht erwähne. Als mein Sohn im Kindergarten war, habe ich ein Versprechen gebrochen, woraufhin er wütend wurde. Ich hatte ihm versprochen, dass wir gemeinsam im Restaurant zu Mittag essen würden, weil danach ein Kinderarzttermin anstand und das Restaurant ganz in der Nähe der Praxis lag. Aber dann trödelte er auf dem Heimweg und kam erst so spät zu Hause an, dass keine Zeit mehr für den Restaurantbesuch blieb. Ich bestrafte ihn nicht, es war einfach eine Tatsache, dass die Zeit zu knapp wurde, bevor der Arzttermin anstand. Mein Sohn war sehr enttäuscht und liess seine Wut unter anderem an den Sofakissen aus. Anstatt mich schuldig zu fühlen – oder, was häufig auch passiert, dem Kind die Schuld zuzuschieben – entschied ich mich jedoch, das Beste aus der Situation zu machen, seine Gefühle anzuerkennen und uns Sandwiches zu machen. Ich hätte gestresst reagieren und ihn anschreien können, weil er die Kissen warf. Das hätte eine destruktive Situation herbeigeführt. Aber ich blieb ruhig, akzeptierte, dass ich mein Versprechen gebrochen hatte und dass er nun wütend war. Irgendwann beruhigte er sich und sagte: So, ich räume nun die Sofakissen auf.