Das passiert, wenn euer Kind regelmässig Sport treibt

Wie kann Bewegung besser gefördert werden?

Man sollte sich bewusst werden, wie schlimm es ist, wenn wir nicht körperlich aktiv sind. Am einfachsten ist es darum, die Bewegung im Alltag zu suchen. Die grössten Bewegungskiller heutzutage sind der Stuhl, das Auto oder Bildschirme wie Fernseher oder Handy. Wenn man versucht, all das so gut wie möglich zu minimieren, dann kommt man schon automatisch zu mehr Bewegung, Gesundheit und Fitness.