Struktur: Hier geht es darum, den Kindern eigene Entscheidungen zuzugestehen, jedoch innerhalb klar kommunizierter Erwartungen. Was es ausmacht, wenn Eltern ihre Erwartungen und Grenzen erläutern, dem Kind jedoch absolute Freiheit lassen sich innerhalb dieses abgesteckten Felds frei zu bewegen, zeigt das Beispiel von Game-Entwickler Thomas Vu: «Von mir wurde erwartet, dass ich in der Schule Bestnoten schrieb. Es war nicht einfach, aber so lange ich das schaffte, liess mich meine Mutter so viele Videospiele spielen, wie ich wollte. In meinen Augen ein faires Geschäft.» Kurz vor dem College-Abschluss erhielt Vu die Gelegenheit, in die Videogame-Entwicklung einzusteigen. Machol schreibt, seine Eltern seien davon nicht begeistert gewesen, hätten ihm jedoch erlaubt, seinem Traum hinterher zu jagen. Was daraus wurde: Thomas Vu ist einer er erfolgreichsten Videogames-Produzenten seiner Generation.