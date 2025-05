Das sind die Stärken der Millennial-Eltern

2. Fokus auf mentale Gesundheit

Während in der Kindheit und Jugend von Millennials psychische Probleme noch häufig tabuisiert wurden, sind sie in den letzten Jahren extrem in den Fokus gerückt. Stigmata konnten abgebaut werden und das Bewusstsein für die Wichtigkeit der mentalen Gesundheit ist gestiegen. Das schlägt sich auch in der Erziehung nieder. Millennials nehmen die Bedürfnisse und Emotionen ihrer Kinder ernst und helfen ihnen, einen guten Umgang damit zu finden. Ihre Kinder sollen früh lernen, dass alle Emotionen in Ordnung sind und diese auch kommuniziert werden dürfen.