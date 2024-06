Das sind die Vor- und Nachteile eines Familienbetts.

Am Ende muss jedes Elternpaar selbst wissen, was ihre Kinder benötigen, um geborgen aufzuwachsen und was für sie selbst am besten stimmt. Wer jedoch noch unsicher ist, ob ein Familienbett die geeignete Lösung sein könnte, dem helfen vielleicht die folgenden Vor- und Nachteile von Familienbetten bei der Entscheidung: