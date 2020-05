«Bei mir wird es ein ganz normaler Arbeitstag. Wahrscheinlich werde ich schon am Mittag alles erledigt haben, da ich immer noch im super effizienten Troubleshooter-Homeoffice-Homeschooling-Modus funktioniere. Dann werde ich mich fragen, wieso ich eigentlich früher jemals Stress empfunden habe an so ganz normalen Arbeitstagen ohne Lehrer-Nebenjob.» Iris, 32