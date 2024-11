Das will uns der Körper mit Schwangerschaftsgelüsten sagen

Doch weshalb kommt es überhaupt dazu? «Die genaue Ursache ist bislang unbekannt. Es gibt aber Hypothesen», sagt Silvia Honigmann. Eine davon ist etwa, dass uns der Körper mit den intensiven Gelüsten aufzeigen will, welche Nährstoffe uns oder dem Baby fehlen. Hat eine Frau etwa aussergewöhnlich oft Lust auf Schokolade, kann das darauf hindeuten, dass ihr Körper mehr Magnesium oder Vitamin B benötigt. Isst eine schwangere Frau plötzlich viel mehr Fleisch als üblich, könnte ein Eisenmangel dahinter stecken. Eine weitere Hypothese sieht hauptsächlich die hormonellen Schwankungen als Grund für die Schwangerschaftsgelüste. «Sie können beispielsweise dazu führen, dass der Blutzuckerspiegel sinkt und wir deshalb mehr Lust auf Süsses haben», erklärt Silvia Honigmann. Als weitere mögliche Ursache für Schwangerschaftsgelüste werden in einer Studie der University of New York kulturelle und psychosoziale Faktoren genannt. Silvia Honigmann sagt dazu: «Untersuchungen haben gezeigt, dass schwangere Frauen aus gewissen Ländern eher Lust auf Süsses verspüren und andere beispielsweise eher nach rotem Fleisch.» Die Gelüste können also auch von der kulturellen Prägung abhängen.