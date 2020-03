Roland Lüthi, Rektor der Kantonsschule Zürcher Unterland in Bülach widerspricht: «Die Zentrale Aufnahmeprüfung gibt es seit gut zehn Jahren. Seither gibt es für jede Prüfung eine Fachkommission aus Volksschul- und Gymnasiallehrpersonen, die die Prüfung herstellen. Diese Volksschullehrpersonen wissen sehr genau, was heute auf ihrer Stufe läuft und was man an der Prüfung verlangen kann.» Dies gewährleiste, dass die Prüfung eben genau nicht immer schwerer werde, sondern von Jahr zu Jahr ähnlich bleibe, beteuert Lüthi, fügt aber an, dass wegen dem Lehrplan 21 natürlich gewisse Anpassungen in den Prüfungsanforderungen gemacht würden.