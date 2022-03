Stellt euch vor, jemand tauft sein Baby Uwe. Ha! Das wär doch was. Seit dieser nordfriesische Vorname in den 1960-Jahren seinen Beliebtheits-Peak erreichte, gings steil bergab. Aktuell nimmt gefühlt niemand diesen Namen als schön genug wahr, um sein Baby damit auszustatten. Der Name Uwe ist so unbeliebt, dass es richtig innovativ wäre, sein Kind so im Geburtenregister vermerken zu lassen.