Die Einstellung hat einen grossen Einfluss auf die Geburt

Die Forscherinnen und Forscher sind also überzeugt, dass die eigene Einstellung einen Effekt auf den Geburtsverlauf hat. Bei einem positiven Mindset würden weniger medizinische Eingriffe stattfinden, was ein positiveres Geburtserlebnis zur Folge hat. Das wiederum habe Auswirkungen auf das Wohlbefinden von Mutter und Baby, was schliesslich zu einer sichereren Mutter-Kind-Bindung führen kann.