«Glaubt ihr, ich soll dies als einen Moment ungewöhnlicher Zärtlichkeit betrachten, tut sie so, als ob sie ihn nicht sehen würde, gibt sie vor, ihn nicht zu sehen, oder hat sie seine Anwesenheit einfach nicht bemerkt?» Denn, so die 27-Jährige, die Szene habe sich nicht etwa im Bett von Cesare abgespielt, sondern in Auroras Bett. Und zwar genau dort, wo sich Katze Saba schon von klein auf hinlege. An diesem Tag, als das Foto entstand, sei aber Cesare für seinen Mittagsschlaf mit ihr im Bett eingeschlafen. Also habe Saba beschlossen, sich zu ihm zu legen. Ob Absicht oder nicht: Auf jeden Fall rührt die Szene Aurora zu Tränen, wie sie im Post schreibt.