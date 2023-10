Die Hundetrainerin rät zudem, das spätere Kinderzimmer zum Tabubereich für den Hund zu machen und den Vierbeiner an neue Gegenstände wie den Kinderwagen und Co. zu gewöhnen. Martin Rütter selber sagt im Gespräch mit der «Apotheken Umschau», dass man rechtzeitig mit dem Vorbereiten anfangen sollte. «Also lange bevor die Änderungen in der Familienstruktur zum Alltag gehören.» In dieser Phase kann es sich gemäss Tiernahrungsgeschäft Fressnapf übrigens auch lohnen, allenfalls die Hauptbezugsperson für den Hund leicht umzustellen. Denn war dies bisher die werdende Mutter, bedeutet das ansonsten vor allem in der Anfangsphase nur zusätzlichen Stress für Mutter, Baby und Hund.