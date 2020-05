James Middletons Herz gehört seinen Hunden

Vor rund eineinhalb Jahren machte James Middleton, 33, seine Depressionen in einem offenen Brief in der «Daily Mail» öffentlich. Nach einem langen Kampf gegen die Einsamkeit und einem andauernden Zustand der Emotionslosigkeit sah er ein, dass er professionelle Hilfe brauchte. Heute hat der Bruder von Herzogin Kate, 38, die Krankheit zwar nicht komplett überwunden, sein Zustand hat sich dank der ärztlichen Hilfe aber so weit gebessert, dass er wieder Freude am Leben findet.