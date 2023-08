Frau Stamm, Jugendliche müssen sich mit zwölf, dreizehn Jahren entscheiden, was sie als Erwachsene arbeiten möchten – klar, dass die Wahl in diesem Alter noch stark beeinflusst ist von den Eltern.

Die frühe Einschulung der Kinder hat tatsächlich Auswirkungen auf die Berufswahl. Das sind zum Teil noch richtige Kinder, die Schnupperlehren machen müssen, und in Betrieben herrschen ganz andere Hierarchien als in der Schule. Auch darum empfehlen viele Eltern ihren Kindern: «Geh zuerst mal ins Gymi.» Das verschafft ihnen mehr Zeit, die Anforderungen hat man einigermassen unter Kontrolle, wenn das Kind den nötigen Notenschnitt hat. Ein Eintritt in eine Berufslehre scheint da anspruchsvoller. Gerade auch dann, wenn ein Kind noch nicht recht weiss, was es will.