«Die Samenspende ist für Paare ein grosses Bedürfnis»

Anna Rosenwasser, wie erleben Sie als Co-Geschäftsleiterin der Lesbenorganisation Schweiz LOS das «Ja» des Nationalrats zur Ehe für alle und zur Samenspende für lesbische Paare?

Wir freuen uns sehr über den Entscheid, besonders, weil er mit 132 Ja- zu 53-Nein-Stimmen klar ausgefallen ist. Der heutige Entscheid war lange überfällig, das Parlament und die Gesetzgebung sind dem Willen des Volkes ewig hinterhergehinkt. Wir sind uns aber bewusst, dass dies nur der erste Schritt ist. Jetzt muss der Ständerat noch Ja sagen.



Denken Sie, dass die Sichtbarkeit der LGBTIQ+-Bewegung in den letzten Jahren zu dieser Entwicklung in der Politik beigetragen hat?

Tatsächlich haben wir gemerkt, dass in den letzten ein bis zwei Jahren viele LGBTIQ+ in der Gesellschaft sichtbarer geworden sind. Auch die LOS ist in den letzten Jahren gewachsen. Die Menschen finden und stehen mehr zu sich und fordern auch ihre Rechte ein. Sie beugen sich der Ungleichbehandlung und der Ungerechtigkeit nicht mehr stillschweigend.