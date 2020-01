Und was, wenn das Kind einfach keine Lust mehr hat, sein Ämtli zu erledigen?

Dann kann es ein guter Lerneffekt sein, dem Kind zu zeigen, was das für Konsequenzen hat: Wenn es zum Beispiel vor dem Essen den Tisch decken sollte und das nicht macht, serviert die Mama das Essen, aber das Besteck fehlt. Und alle sehen: So geht das doch nicht! So lernt das Kind, dass es eine Verantwortung hat für alle, dass es wichtig ist und eine Aufgabe hat.