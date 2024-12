Neue Studie

Diese Faktoren beeinflussen, ob Kinder häufig lügen

Ob es nun aus der Not geschieht oder um andere an der Nase herum zu führen: Sowohl Kinder als auch Erwachsene lügen ab und an. Vor allem bei Kindern ist das völlig normal und kann sogar als Zeichen von Kreativität gedeutet werden. Eine neue Studie zeigt nun aber, dass das soziale Umfeld einen wesentlichen Einfluss darauf hat, wie oft Kinder lügen.