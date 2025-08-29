Würfel-Test zeigt Bereitschaft zum Schummeln

Unter anderem mussten die Kinder im Rahmen der Studie würfeln und zuvor ihre Zahl vorhersagen. Wenn die Vorhersage und die gewürfelte Zahl übereinstimmten, erhielten sie einen kleinen Geldbetrag. Allerdings wurden die Kinder beim Würfeln nicht beobachtet. Somit konnte niemand überprüfen, ob die Vorhersage tatsächlich korrekt war. Aus statistischen Gründen konnte jedoch davon ausgegangen werden, dass rund ein Sechstel der Vorhersagen richtig sind – also 16,7 Prozent. Nun haben aber 60 Prozent der Kinder angegeben, eine korrekte Vorhersage gemacht zu haben. Ein grosser Teil der Kinder muss also gelogen haben.