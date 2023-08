1. Sekundäres Ertrinken

Nähert sich ein Kind einem Pool, ist in der Regel eine Aufsichtsperson dabei, die sofort eingreifen könnte, wenn das Kind zu lange unter Wasser bleibt. Dass man Kinder auch dann nicht aus den Augen lassen sollte, wenn sie Schwimmhilfen tragen, ist nichts Neues. Doch selbst wenn der Badeplausch längst vorbei ist, können Kinder in Not geraten. Durch Wasser in den Lungen kann es bis zu 24 Stunden später zu einem sogenannten sekundären Ertrinken kommen. Hustet das Kind nach dem Schwimmbadbesuch, atmet es flach oder klagt es über Schmerzen im Brustkorb, sollte ein Arzt oder eine Ärztin aufgesucht werden.