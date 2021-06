Der Sommer ist da! Und mit ihm die Hitze, an die sich unsere Körper gewöhnen müssen. In früheren Artikeln haben wir euch Tipps und Tricks gezeigt, wie ihr auf der Hitzewelle surfen könnt, statt euch von ihr überrollen zu lassen. Die besten Rezepte für hausgemachtes Eis am Stiel, lustige Ideen für Wasserspiele sowie wichtige Tipps zum Sonnenschutz und wie der Kinderwagen nicht zur Hitzefalle wird, sollten euch dabei helfen, die heissen Tage mit euren Kleinen unbeschadet zu überstehen.