Diese genderneutralen Vornamen sind im Trend

Manchmal macht man sich über Veränderungen Gedanken, die zumindest in einigen Bereichen längst unbemerkt in unserem Alltag angekommen sind – ohne, dass es jemanden bisher gestört hätte. Aktuelles Beispiel dafür: Genderneutrale Sprache. So sind für Neugeborene Unisex-Vornamen immer mehr im Trend, nicht erst seit dem phänomenalen Sieg von Nemo (24) beim diesjährigen Eurovision Song Contest. In Zürich beispielsweise waren im Jahr 2023 zumindest 1,4 Prozent aller gewählter Baby-Vornamen geschlechtsneutral, wie die Stadt vor wenigen Tagen mitteilte. Noch vor 30 Jahren waren es erst 0.5 Prozent.