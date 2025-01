Die Stehengebliebenen

Sie legen das Baby demonstrativ auf dem Bauch schlafen, weil man das früher so gemacht hat und das ja also nicht so schlecht sein kann. Sie schmieren Honig an den Nuggi, weil sie das früher bei euch auch gemacht haben und ihr ja noch lebt. Und von den eigenen Kindern lassen sie sich sicher nicht erklären, wie man es besser machen könnte. Manche Grosseltern denken, in den vergangenen 30 Jahren habe die Medizin keine neuen Kenntnisse zur Sicherheit von Säuglingen und Kindern gewonnen. Sie machen mit manchmal fragwürdigem bis fahrlässigem Verhalten den Eltern das Leben schwer.