Diese Hausmittel zeigen euch garantiert keine Schwangerschaft an

Egal, ob man nun einen Kinderwunsch hat und unbedingt ein Baby will, oder ob man eine Schwangerschaft als grösste Katastrophe betrachtet: Hat eine Frau das Gefühl, sie könnte schwanger sein, möchte sie so rasch wie möglich Klarheit darüber. In aller Regel nutzt man dann in einem ersten Schritt einen Schwangerschaftstest. Zu 100 Prozent sicher sind sie nicht. Ist das Resultat des Tests positiv, kann man sich grundsätzlich darauf verlassen, dass man ein Kind erwartet. Ist der Test negativ, ist das Resultat nicht immer korrekt. Diverse Gründe können nämlich dazu führen, dass das Testresultat verfälscht wird – etwa, wenn der Test zu früh gemacht wurde oder falsch angewendet wurde.