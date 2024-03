Diese Mädchennamen passen zu kleinen Feministinnen

Seit mehr als einem Jahrhundert wird am 8. März der Weltfrauentag gefeiert. Über die Jahre hat sich in Bezug auf die Gleichberechtigung natürlich vieles getan – und trotzdem ist sie in vielen Bereichen des Lebens noch nicht gänzlich angekommen und umgesetzt. Wer sich fragt, ob und warum es den Weltfrauentag denn noch braucht, der findet hier Antworten.